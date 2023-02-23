男騎士高速闖紅燈，意外撞上左轉轎車，騎士當場摔飛在地面滾了數公尺，機車大力衝向人行道，驚悚畫面曝光。（翻攝畫面）

台中市中區雙十路、公園路口20日晚間發生一名20歲男騎士高速闖紅燈，意外撞上左轉轎車，騎士當場摔飛在地面滾了數公尺，機車大力衝向人行道，驚悚畫面曝光，警方表示騎士僅手腳擦挫傷，沒有生命危險，網友說「再闖紅燈啊」、「療瘉！重復播放20次」。

記者爆料網曝光事發畫面，當時該輛休旅車在路口等到左轉燈亮後才左轉，沒想到對向一名男騎士竟直接闖紅燈與休旅車撞個正著，20歲男騎士當場摔出車外，躺在地上滑行了數公尺，機車也直接飛到路邊撞上人行道，車體零件噴飛，騎士也滾到鏡頭之外，驚悚畫面相當駭人。

男騎士高速闖紅燈，意外撞上左轉轎車，騎士當場摔飛在地面滾了數公尺，機車大力衝向人行道，驚悚畫面曝光。（翻攝畫面）

警方表示，當天接獲報案到達現場時，廖姓騎士已自行起身，僅手腳擦挫傷，沒有生命危險，另名郭姓駕駛並未受傷，雙方經酒測均未酒駕，初步研判是騎士闖紅燈釀禍，而騎士摔車過程還波及一輛停在路邊的自小客車，詳細肇事責任歸屬仍有待調查釐清。

其他網友留言「闖紅燈被撞要賠對方的車損吧」、「還有機會下次不敢了」、「這個真的算命大」、「爽啦，在闖紅燈啊」、「療瘉！重復播放20次」、「轎車車主也太無辜」、「看影片其超級快耶，還敢闖紅燈」、「還好沒有衝到人行道，不然可能骨折或腦震盪」。