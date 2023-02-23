台灣近來爆發缺蛋危機，農委會主委陳吉仲挨轟應該要下台。不過作家黃越綏痛批，要陳吉仲下台是荒謬到了極點，列出陳吉仲任內的一系列政績，直言「缺蛋難道會比缺電缺水的危機還嚴重嗎？」貼文曝光後引發熱議。

黃越綏在臉書粉專發文，列出陳吉仲的一系列政績，包括處理非洲豬瘟、雞鴨的禽流感、大陸禁台水產和水果的衝擊、推動禁用無解藥的農藥巴拉划、改善農業缺工成效超過50%，「更難得的是讓台灣從口蹄疫地區除名」。

黃越綏指出，全球沒有一個國家會摻雜太多政治因素，而忘了面對任何問題挑戰要對事不對人的邏輯與原則；黃越綏強調，自己和陳吉仲沒有交情，認為陳吉仲出身貧窮養豬戶，比一般人能體會農民生活辛苦、農業發展對於政府經濟發展的重要性，「缺蛋難道會比缺電缺水的危機還嚴重嗎？政客為了蹭流量，再幼稚無聊的議題也不放過，但期待有智慧的老百姓就不要跟著起鬨了」。

對此，許多網友紛紛回應，「禁用巴拉刈真的是德政，急診看過因為吵架氣憤之下沾了半口的患者，後果不忍猝睹」、「希望人民不作蠢蛋！」、「已經快選舉了，所以這個變成一個炒作話題，我也覺得缺蛋並不是一個很嚴重的問題，難道又要進口一些劣質的蛋嗎？應該擔心未來的國家發展性，水跟電是當務之急」。