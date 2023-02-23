韓國女團「Ladies' Code」曾有5名成員，然而2013年團體出道隔年，竟遭遇死亡車禍，成員高恩妃和權梨世均傷重離世，令歌迷心疼不已，其實，事發當日大家曾幫李昭政(이소정，音譯)慶生，沒想到返回首爾遇到意外，時隔9年，李昭政重提往事，說自己「整張臉都碎了」，甚至一度喪失記憶，非常恐怖。

在網路節目《時代的大仙姑們》中，身為倖存者之一的李昭政難過表示，自己常對已逝的人有愧疚感，「比起謝天謝地，我常在想笑得出來好嗎？」並吐露心境：「感覺好像自己逃過一劫，有段時間很不好受」，說完數度拭淚。

李昭政也還原車禍時的情況，她表示失憶了整整3天，又因為撞擊力道導致臉碎掉，嘴巴一直流口水，根本沒辦法吃飯，直至今日，還留下嚴重後遺症，「臉上半部雖然已經恢復，還可以唱歌，但有部分根本沒知覺」。此外，雖然2020年團體合約到期未續約，李昭政趁此節目強調，為了已逝的成員看見自己好的一面，絕不會放棄團體活動，「想在典禮拿大獎時，呼喊姊姊們的名字。」

其實，當年「Ladies' Code」車禍當天，車上一共載有7人，輕傷的4人迅速逃到車外，但重傷的3人均昏迷不醒，其中一人便是李昭政，雖然她送醫後撿回一命，然而成員高恩妃卻在送醫過程不幸身亡，權梨世則陷入腦水腫，數天後傷重離世，得年僅有23歲。