久違的棒球經典賽(WBC)將在3月8日開打，這場被視為最重要的棒球國際賽事，自然就有賽前實力預測。美國福斯體育做了「前十強」的評估，實力最強的前三名分別是多明尼加、美國、日本。中華隊則不被看好，連前十名都沒有。

福斯體育(FOX Sports)的球評維蘭德(Ben Verlander)以著名球星的人數來評估隊伍實力，陣容愈完整的國家隊自然實力愈強。多明尼加在大聯盟的球星相當多，而且實力強勁，是維蘭德心目中的最強隊伍，甚至比美國還要強。

美國做為棒球發明國，當然也是球星雲集，維蘭德也提出他心目中的最佳名單，他不認為美國的投手陣容弱，至少在短期賽是夠用的。但是他也承認多明尼加投手群更好，因此美國排名第二。

排名第三的日本，活躍於大聯盟的日本棒球選手很多，實力也很強，比如大谷翔平、鈴木誠也，還有多國混血球員榎田達治，以及剛前往紅襪隊的吉田正炯。即使不挑戰大聯盟，日本職棒聯盟的優秀選手也是最頂尖的，他點名了連續5打席都全壘打的村上宗隆。

We are TWO WEEKS away from the World Baseball Classic 🌎⚾️@BenVerlander ranks his Top 10 teams heading into the tournament ⬇️ pic.twitter.com/JNzu6ZNErd — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 21, 2023

第四至十名的國家隊分別是名之後的委內瑞拉、波多黎各、墨西哥、荷蘭、韓國、加拿大、古巴。

雖然古巴是傳統上的強敵，但維蘭德認為情況早已不同，雖然大聯盟裡仍有許多古巴球員，但是實力穩定，公認是強將的球員並不多。

國內棒球員已經很久沒有機會參與國際賽，旅外的球員也沒有以往踴躍，實力確實衰退許多。