孩子的身體只要出現些微不尋常的變化，總會讓爸媽特別緊張。兒童感染科醫師顏俊宇表示，最近有一名7歲女童的指甲突然多處斷裂，媽媽擔心是罕見疾病，連忙帶女童就醫，不過，顏俊宇觀察到指甲符合2種狀態，研判女童罹患的是「脫甲症」，且近期才感染過腸病毒，讓女童的媽媽一聽頻頻點頭。

顏俊宇在臉書粉專《雙寶爸的小宇宙｜兒童感染科 顏俊宇醫師 》發文表示，日前有一名媽媽憂心忡忡地帶著7歲女兒來看診，表示女兒的指甲最近離奇有多處斷裂，不只沒有受到外力撞擊，更沒有特別去摳它，直問：「會是身體有什麼病嗎？」

檢查後發現，女童數支手指的指甲呈現「橫向斷裂」，但末端指緣指甲並沒有與甲床分離，顏俊宇判斷是脫甲症（onychomadesis），遂詢問女童最近是否感染腸病毒？而媽媽一聽感到詫異，因為女童確實才剛剛康復一個多月。

顏俊宇指出，在女童這年紀出現脫甲症，普遍都是腸病毒導致指甲生長點發炎，並暫時停止生長，直到腸病毒康復後，即恢復正常生長狀態，指甲也因此產生橫向斷裂的情況，「通常是在腸病毒病發1至2個月後，才會發現脱甲問題」。

脱甲症雖然看似恐怖，但顏俊宇認為不需要過度擔心，因指甲生長點依然完好，會慢慢恢復生長，只要把舊的指甲慢慢修剪掉，在這段期間做好指甲周圍的清潔和保濕、避免受傷，指甲就會逐漸恢復原狀。