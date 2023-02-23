美國總統拜登上任來失言不斷，前立委蔡正元21日在臉書指出，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭．尼克森說，白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的事情，拜登竟然回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計劃就知道」。而外交部22日表示，此消息來源未經查證，是有心人士刻意放大，企圖破壞台美關係，就連美國在台協會（AIT）也澄清，甚至就連綠營側翼也加入幫忙。對此，就有媒體認為「嘉蘭·尼克森推文殺傷力真的太大，導致這麼罕見的高規格澄清」，引發討論。

根據《中評社》的報導指出，蔡正元臉書爆出此消息，卻引出超高規格的澄清，就連綠營側翼都加入幫忙，由此可以看到，「毀台計畫」是何其敏感，該份報導更提及，去年10月《彭博社》也引述不具名的美國官員說法，指出台灣若是被佔領，將祭出「焦土戰」，摧毀台積電所有設施，防止中國大陸取得晶片的技術，似乎和看嘉蘭．尼克森的推文前後呼應。

該份報導更提及，現在美國宣佈要出售14套M136火山車載布雷系統給台灣，而此舉也讓台灣民眾非常擔憂，美國只想拿台灣來消耗中國大陸，就如同美國拿烏克蘭來消耗俄羅斯一樣，「台灣人很害怕走到那一步，莫明其妙被犧牲才要『疑美』，要求更透明的資訊，以及『疑美』的權力也是很正常的事」。