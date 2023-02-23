高雄旗津海水浴場23日晚間出現一具無名女浮屍！據了解，今晚遊客行走在旗津沙灘上時，發現疑似有人漂浮在岸邊的沙灘上，靠近一看才發現是具女屍，嚇得遊客趕緊報警。警方到場時，發現女屍身上無相關證件，初步研判為50至60歲女性，身穿紫色上衣急流著黑色長髮，身上無明顯外傷，因此排除他殺可能。後續將經由檢察官相驗以釐清死因。

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