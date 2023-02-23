麻豆傳媒ModelTV 影音串流平台攜手韓國片商 Flixko等，獨家代理百部「院線級」作品上架，其中除了韓國一線三級片影星閔度允（민도윤、Doyun Min）的作品外，更有曾參與夕張國際奇幻影展的大作，落腳台灣打開東亞「輕情欲電影」市場。

閔度允由於擁有一身壯碩結實的肌肉，且是情慾電影的常駐角色，在當地擁有「韓國清水健」的美名。生平拍過數以百計作品的他，曾於媒體受訪時表示，隨著韓國成人影視音產業越來越發達，現在就連在健身房運動都會有人拿著手機來問他「是那個男人嗎」，其盛名可見一斑。

《奇怪的姊姊們》講述女導演與旗下女演員的愛情故事。（ModelTV提供）

初步上映的電影中，不乏由韓國著名情色演員李采潭（이채담、Chae-dam Lee）主演、韓國名導盧鎮秀執導的《奇怪的姊姊們》等海外獨家授權劇作。在《奇怪的姊姊們》裡，李采潭演繹的是一名江郎才盡的女導演與旗下女演員的愛情故事。在拍攝過程中男拐跑了原訂的女演員，只好由導演親自上陣指導演員，卻意外發展出女女情愫，令人怦然心動的同性情懷，卻又不失濃厚的情慾感。而這也是李采潭的同性向電影代表作之一，更是平台首波推出五部作品中的主打片，在韓國上映時曾創造上億票房。

韓國成人影音Flixko這次與ModelTV的合作只是在東亞市場的起點，展現出對台灣觀眾的誠意。ModelTV影音串流平台製作總監Aaron Tsai 表示，未來 ModelTV會持續推動跨國產業交流與合作，攜手更多優質平台前進，甚至拍攝更優質的內容，以行動打造成人影音產業價值。