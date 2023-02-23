女星楊繡惠個性直爽、講話幽默，常作客各大綜藝節目，深受觀眾喜愛。近日她在節目透露，有次游泳時竟然看到「甜不辣在漂」，原來是一對情侶在泳池裡調情，主持人沈玉琳忍不住開玩笑：「整座游泳池都蝌蚪欸！」

節目《11點熱吵店》最近推出新主題「嚇到傻眼？！怎麼這麼沒公德心」，邀請楊繡惠、詹子晴（ㄚ頭）、小鐘等人分享相關的經歷，楊繡惠透露自己有游泳的習慣，每天下午五點就會去泳池游一個小時，有次游泳池人較少，楊繡惠戴著蛙鏡開心地潛水，竟看到對面「有一條甜不辣在漂」。

楊繡惠好奇心大起，「到底是一條便便還是一個樹葉？或是樹幹？」決定游過去一探究竟，想不到竟是一名男子，旁邊還站著一位女的，「所以是那個女的把它拿出來玩一玩之後，忘記把它放回去了。」

現場的來賓一聽，全被嚇得目瞪口呆，主持人Melody也愣了一下才大呼：「真的假的？在公共游泳池？很噁心！這很沒有公德心。」楊繡惠肯定地表示，確實看到一對情侶在泳池打情罵俏，「只是差一點沒有那個動作。」

沈玉琳突異想天開，站起來開了個玩笑：「你說他女朋友已經有玩過了嘛，你那個整座游泳池都蝌蚪欸！3億隻！」還故意嚇楊繡惠，「你一不小心換你懷孕我跟你說！」

小鐘接著補充，在健身房也有遇過沒公德心的人，有次穿知名運動品牌Jordan系列的球鞋去運動，洗完澡後發現鞋子竟被偷走，只好光著腳ㄚ跑回家。