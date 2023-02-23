台積電2020年對外宣布將在美國亞利桑那州設廠，投資一路從120億美元提升到約400億美元（約新台幣1.2兆元），然而台積電高層1月在法說表示，由於人工成本、許可證、遵守法規及物價高漲等因素，赴美設廠成本比在台灣高至少4倍。前大使介文汲今（23）日在節目指出，台積電現在需要跟英特爾（INTEL）爭奪美國政府的527億美元晶片補助，並強調「遊說」能力將會決定成敗。

介文汲在節目《辣晚報》表示，晶片補助美國政府高機率應該傾向給英特爾，不會給台積電，因為英特爾早就說過，這筆錢應該給美國土生土長的公司，很明顯開始在操弄民族主義了。不過他也表示，台積電也不是完全沒有機會，他以自身經驗出發，認為最後應該還是看兩家公司爭取經費時候的各種政治角力。

介文汲提到，台積電在去年初就在美國設了遊說的據點，應該是已經在未雨綢繆了。但他也分析，台積電說到美設廠的成本是台灣的4倍，這點非常恐怖，「台灣一個廠要120億美金，到美國要就480億美金」。他分析，台積電成功模式是靠不斷的資本投資，投入在研發上面，這是個競賽，如果沒有大筆投入研發新廠，很快就會被人追過去。

對於台積電當前的營收情況，介文汲稱，在5奈米以下的晶片，台積電占全世界85%，這是該企業主要的獲利來源，但若是新廠花費4倍，收益未必能增加4倍，這樣如何把過去的成功模式複製，且晶圓經濟規則被美國政治干預，成本高了4倍，未來產品不漲價才怪。