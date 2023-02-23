皇普（2528）2022年合併財報今（23）日出爐，稅後純益約2.38億元，每股稅後純益約0.64元；去年下半年度股利決議配發0.5元現金，並預計6月15日召開股東會。展望今年，預期第一季將邁向完工交屋的高峰，在「皇普雲鼎」跨年度挹注下，1月營收已創史上新高，達6.72億元，第一季將持續認列；下波業績高峰將有2024年的三大案，同步完工，屆時將有200億元新案陸續入帳，業績可望攻頂，獲利有機會挑戰史上新高。

皇普在寶佳「少東」林家宏及知名代書蘇永平等人正式入主後，2021年終結連續五年虧損局面，EPS達1.49元，刷新23年最佳獲利紀錄，董事會也阿沙力配發0.46元現金股利，為23年以來最大手筆；去年總銷30億元的「皇普MVP」持續跨年度，累計全年EPS為0.64元。

展望2023年，皇普最大亮點是新竹總銷27億元的「皇普雲鼎」，2022年9月已取得使用執照、去年底僅認列一小部分，今年1月持續交屋入帳，衝高單月營收至6.72億元，年增率達6.58倍，刷新近17年以來單月新高紀錄。

法人預期，皇普第一季在大案入帳的成長動能下，營收和獲利可望持續衝高。

目前皇普手中興建中、待完工交屋認列及銷售的個案，還有三筆，包括去年9月推出的桃園青埔「皇普園首之道」，預計2024年完工交屋，總銷約70億元；高雄「皇普摩天100」，也是預計2024年完工交屋，總銷30億元；另外台中「皇普莊園」，預計2024年完工交屋，總銷高達100億元。合計三大案總銷將達200億元的爆炸量，都集中在2024年完工。

法人預期，屆時皇普營收和獲利都可望雙雙攻頂。

皇普表示，目前手中儲備案源，還包括有新北市和桃園、苗栗共五筆。包括：「桃園青埔案2」、「桃園蘆竹大竹重劃區」、「桃園蘆竹A10重劃區」、「新北市鶯歌國慶段」及「苗栗頭份重劃區」，庫存土地面積達9,815坪，可供完工入帳時程，已經排到2028年。