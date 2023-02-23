許多人有請過搬家公司的經驗，然而，有搬家業者和某幼稚園園方因200元樓層費各說各話，這名搬家業者表示，幫園方運送2具書櫃，原先對方註明「有電梯」，但他實際到場後，對方卻表示「沒電梯」，他表示要加收200元樓層費，沒想到，對方卻指責他恐嚇，要叫警察來；對此，園方則表示，因為搬家業者因為將一具書櫃底座摔斷，因此，要求全部退運。

一名男子在臉書社團「爆料公社」發文，並上傳1段和園方爭執的影片，他提到幫某幼稚園送家具，對方原本稱「有電梯」，但到了現場後對方才表明「沒有電梯」，於是他向園方表示需加收樓層費用200元，但對方覺得這是恐嚇，甚至要叫警察來，他非常不滿園方的作法，他認為自己無緣無故被全部退單，這樣等於要損失該趟的運費。

從影片中可見，男子非常生氣指著園方表示，搬這些書櫃要加收樓層200元，對方竟指責他恐嚇，另外，他還指著一具書櫃表示，這東西這麼重，搬起來後腳斷掉，指責是他摔壞的，他還拍下搬運路線，指出要將沉重的書櫃搬到2樓，僅收200元樓層費用卻不給。

貼文一出，網友紛紛留言表示「為了200塊上爆料公社，傷害不大 侮辱性極強，以後還要不要做人」、「屋主自己搬啦」、「這真的會生氣，我也送過，單子寫一樓，結果是透天的，直上五樓，只會跟你說，我給你們業務說過了啊」、「就算給我200我也不搬，累死了」、「搬這個200？太廉價了吧。」、「樓層費200是公定價！」。

據《東森新聞》報導，園方表示，當時搬家業者搬運書櫃時不慎將櫃子摔壞，因此才要求全部退運，但搬家業者便開始對他咆哮，然而，搬家業者也澄清，當初將書櫃立起來時，因底座的支撐物成受不了壓力，因此被壓斷，而並非是摔壞。

有些網友也質疑原PO「東西壞掉斷掉要收什麼！」，對此，他也澄清當下第一具書櫃座壞掉後，已經立即回報公司，公司也答應更換，後續才繼續搬第二座，然而，在搬的時候跟園方表示要樓層費200元，對方不給說「搬這樣上去還要收200？」，讓他非常不滿。