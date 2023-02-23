大陸應急管理部網站消息，中國－太平洋島國防災減災合作中心啟用儀式23日在廣東省江門市舉行。應急管理部副部長徐加愛、廣東省常務副省長張虎、中國政府太平洋島國事務特使錢波、自然資源部總規畫師吳海洋出席並致詞，與中國建交10個太平洋島國災害管理部門負責人和駐中國使節、中國駐島國使節分別線上線下出席。

徐加愛指出， 中國和太平洋島國同處亞太地區，長期以來災害管理合作良好。中方積極推動建立中國－太平洋島國災害管理合作機制， 並啟用中國-太平洋島國防災減災合作中心， 是落實中國國家主席習近平與島國領導人重要共識的具體舉措，將更好促進雙方攜手應對災害風險挑戰，希雙方凝聚共識、加強對接、守望相助，發揮好中心作用，開展務實合作。中方願根據島國需求，積極協助救援並提供物資。

張虎表示，廣東與太平洋島國各領域合作緊密，在自然災害防治領域合作成效明顯，廣東將發揮好自身特色優勢，以中心啟用為契機，進一步加強與島國防災減災合作。

錢波表示，中心是中方著眼島國現實需要，幫助島國提升能力的實際行動，中方將繼續在平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容基礎上，想島國之所想，急島國之所急加強合作。

吳海洋表示，中方將加快建設中國-太平洋島國海洋防災減災分中心，與島國共同提升海洋防災減災能力，積極應對氣候變化和海洋災害，發展可持續藍色經濟。

斐濟駐中國大使坦吉薩金鮑代表島國駐華使節表示，中國－太平洋島國防災減災合作中心秉持人民至上、生命至上理念，將與《藍色太平洋大陸2050發展戰略》協同增效。希中心針對島國災害風險多樣性，加強與島國雙多邊合作，為提升中國－太平洋島國全面戰略夥伴關係、構建人類命運共同體發揮積極作用。廣東省應急管理廳、外辦等部門及江門市負責人參加儀式。