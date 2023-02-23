台灣男子標槍好手鄭兆村今天在港都盃田徑賽擲出79公尺87的成績，拿下金牌，不但是他手肘手術後復出首戰，這個成績也達到今年杭州亞運的參賽標準。

鄭兆村在2021年11月進行右手肘韌帶更換的手術，隨後進入長達將近1年半的開刀復健期，一路陪著他走過來的教練薛聖融在接受中央社記者訪問時笑說：「一切都值得了。」

薛聖融說：「選手受傷之後，最怕的就是第1場比賽，有時候不是身體的問題，而是心理的問題，看到他第1次試擲就丟出79公尺65的成績，心中那塊大石頭終於放下來了。」

原本根據高雄長庚復健團隊評估，鄭兆村從手術到完全康復出賽，大約要1年半的時間，如今提前1個多月重返賽場，還有如此亮眼成績，鄭兆村確實再度擦亮自己「黃金右臂」的招牌。

2017年在台北世大運石破天驚的一擲，讓鄭兆村以91公尺36的成績，成為亞洲男子標槍紀錄保持人。經歷過手術的低潮，鄭兆村這次不但如願復出，還達到杭州亞運的參賽標準。

薛聖融提到：「或許也是運氣很好，剛好杭州亞運延後了一年舉辦，我們復出前就訂定目標，絕對不要靠徵召，而要自己達到田協制訂的亞運參賽標準（78公尺50），很高興我們靠自己的雙手做到了。」

談到這一路的復健，薛聖融如釋重負的說：「從開刀完的每一階段復健，我都很謹慎、很小心的找復健團隊來討論，今天鄭兆村每一次試擲完，我都立刻問他手肘感覺如何，總算沒白費這1年多來的辛苦復健。」