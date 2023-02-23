民進黨昨天中常會安排「台灣青年政治認同的變動」專案報告，有與會黨內人士據以聲稱「抗中保台仍受年輕人青睞」。中華青年公共參與協會理事長、國民黨前青年部主任陳冠安今在臉書引用美國杜克大學的民調打臉該種說法，並大酸從民進黨昨天中常會，可看出黨主席賴清德的兩岸論述在綠營內部尚未一錘定音，要以「和平保台」取代蔡英文的「抗中保台」，勢必得面對黨內鷹(英)派勢力挑戰。

陳冠安說，昨天民進黨找學者到中常會報告「台灣青年政治認同的變動」，會後有與會的黨內人士聲稱抗中保台仍受年輕人青睞，因為年輕人願意為台灣挺身而戰，但是在地方選舉較難讓年輕人有感，未來應適度強化。簡單來說，就是認為抗中保台牌並未失靈，只是因為地方選舉短暫失效，寄望於這次總統大選再度發威。

陳冠安指出，根據美國杜克大學的「台灣國家安全調查」在去年12月所做的調查，20至29歲的青年世代，其實正是最反對抗中保台的年齡層。在被問到「您認為台灣應該加強軍事力量來對抗中國大陸，還是採取比較溫和的政策，以避免製造兩岸的緊張關係？」青年世代有27.5％選擇「加強軍事力量」，而有高達68.6％支持「採取溫和政策」。

他說，相比於總體平均的31％和63.5％，20至29歲的年輕人可以說毫不留情面地打臉這位民進黨的高層，並不青睞繼續採取抗中保台的路線。不過有意思的是，民進黨主席賴清德不是才在日前定調，以和平保台取代抗中保台？

陳冠安大酸，能參與民進黨中常會的，不是黨務主管就是中常委，如今民進黨高層公然重拾蔡英文的抗中保台大旗，看來兩岸論述這塊，賴清德在黨內仍未一錘定音。事實上，民進黨支持者確實與中間選民、民眾黨和國民黨支持者傾向不同，有高達56.3％選擇「加強軍事力量」，「採取溫和政策」反倒是少數，只有41％。從這項數據來看，賴清德要以「和平保台」取代蔡英文的「抗中保台」，勢必仍要面對黨內的鷹(英)派勢力挑戰。