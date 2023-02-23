The construction progress of Tianheng base - from September 2020 to February 2023. pic.twitter.com/2ioh71OJPN — Q (@foolsball) February 21, 2023

據最新拍攝到的衞星圖片顯示，中國已在山東省青島市東北方65公里一處沿岸地區展開大規模的填海工程，由於此一位置距共軍遼寧艦航母基地僅百公里，據信是建造一座海軍航空兵使用的基地。

據香港《東網》報導，有大陸網民近日在社交網站發布該張衞星圖片顯示，在青島市轄下即墨區田橫鎮有個大型的填海工程，正在建造一座面積4.5平方公里的軍用基地。暫時還未知基地何時要開始建造，但同一位置在2020年4月拍攝的衞星圖片顯示，當時才剛完成拆除民間建築，同年9月已經見到填海工程正在進行。

The new base is about 4.5 km2, with most of the runway completed through reclamation. It's unclear when the work started, but 04 2020 photo shows that the demolition of civi buildings on the site has been completed. And the reclamation can already be seen from 09 2020. pic.twitter.com/CYWVdKrY7X — Q (@foolsball) February 21, 2023

報導說，最新衞星圖片可以清楚見到2條跑道形成，分別長2800米及600米，主跑道及滑行道之間設有6個直升機坪；滑行道西面可以見到機庫的大型地基，大約闊50米。

大陸國產航母陸續服役，需要大量的艦載機飛行員，正在山東青島附近建造艦載機飛行員專屬訓練基地。（圖／新華社）

發布衞星圖片的網民認為，如此大型的機庫甚少在解放軍空軍基地出現，但在南海南沙群島可以找到；加上直升機坪的出現，以及這個填海基地距離航空母艦遼寧號的母港僅120公里，所以有理由推測它屬於解放軍海軍航空兵。此外，基地中間有一個80米高的山丘，其中一面設有類似入口的設施，估計山丘內部建設強化掩體。