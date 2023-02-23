據最新拍攝到的衞星圖片顯示，中國已在山東省青島市東北方65公里一處沿岸地區展開大規模的填海工程，由於此一位置距共軍遼寧艦航母基地僅百公里，據信是建造一座海軍航空兵使用的基地。
據香港《東網》報導，有大陸網民近日在社交網站發布該張衞星圖片顯示，在青島市轄下即墨區田橫鎮有個大型的填海工程，正在建造一座面積4.5平方公里的軍用基地。暫時還未知基地何時要開始建造，但同一位置在2020年4月拍攝的衞星圖片顯示，當時才剛完成拆除民間建築，同年9月已經見到填海工程正在進行。
報導說，最新衞星圖片可以清楚見到2條跑道形成，分別長2800米及600米，主跑道及滑行道之間設有6個直升機坪；滑行道西面可以見到機庫的大型地基，大約闊50米。
發布衞星圖片的網民認為，如此大型的機庫甚少在解放軍空軍基地出現，但在南海南沙群島可以找到；加上直升機坪的出現，以及這個填海基地距離航空母艦遼寧號的母港僅120公里，所以有理由推測它屬於解放軍海軍航空兵。此外，基地中間有一個80米高的山丘，其中一面設有類似入口的設施，估計山丘內部建設強化掩體。
文章來源：青島附近沿岸地區 填海建解放軍基地
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