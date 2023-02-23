紐約臺灣同鄉聯誼會副會長章順滔與劉瓊徽賢伉儷，蒞臨國立臺北護理健康大學，以劉瓊徽胞妹劉慧蘭女士的名義捐贈450萬元給校方，設立「紀念劉慧蘭女士優秀清寒學生獎學金」，協助學子專心求學。
章順滔先生表示，劉慧蘭想幫助北護學生完成學業之善舉，希望能拋磚引玉，讓更多善心人士參與協助清寒學子學習向上的機會，畢業後能回饋學校社會，讓善良輪迴循環，代代相傳。
劉瓊徽則表示，希望傳遞妹妹的愛心，勉勵受獎學生傳承南丁格爾的愛心，發揚光大，照福國人，希望愛與關懷能幫助更多需要幫助的人。
認識劉慧蘭的親友鄰居都稱讚她自幼「事親至孝」，不僅孝順照顧父母、與外婆住在一起，長期一路照顧陪伴外婆高壽100歲，親友鄰居認為外婆很有福報。劉慧蘭女士在合作金庫服務期間，常主動關心洽公的年長者，很樂意為客戶「耐心、細心」解說服務，人緣好到許多年長顧客成為劉女士的「粉絲」，常常特別指名希望由劉慧蘭為他們服務，她帶給親友們深刻溫暖的情誼，讓人懷念感動。
劉慧蘭從小雖身體微恙仍熱愛戶外活動，喜歡爬山，閒暇之餘亦喜歡唱歌、插花，她的歌聲溫暖動聽；她的花藝作品充滿對生活的熱情與感激，臨終前仍保持對生命的熱愛及對他人的關懷，主動向姊姊劉瓊徽表達希望透過設立獎學金的方式，成就更多的學生得到良好教育，成為有愛心的醫護人員，希望國人健康能夠得到更好的照顧。
吳淑芳校長感謝章順滔賢伉儷捐贈獎學金之善行義舉，相信劉慧蘭的大愛將持續發光發熱，不僅改善受獎學生生命的軌跡，是受獎學生一生的「貴人」，受捐助的學生也會珍惜機會，將捐贈者的愛心，轉化為學習的動力，以愛心與專業善待照顧守護國人健康，回報社會。
捐贈儀式由黃渼娟老師等音樂老師率學生以鋼琴彈奏(唱)等方式，表達感謝及懷念劉慧蘭之愛心，活動溫馨感人，並請貴賓參觀「高齡精準照護人才培育基地」，展現北護大在高齡照護方面優異的教學研究成果。
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