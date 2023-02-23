紐約臺灣同鄉聯誼會副會長章順滔與劉瓊徽賢伉儷，蒞臨國立臺北護理健康大學，以劉瓊徽胞妹劉慧蘭女士的名義捐贈450萬元給校方，設立「紀念劉慧蘭女士優秀清寒學生獎學金」，協助學子專心求學。

章順滔先生表示，劉慧蘭想幫助北護學生完成學業之善舉，希望能拋磚引玉，讓更多善心人士參與協助清寒學子學習向上的機會，畢業後能回饋學校社會，讓善良輪迴循環，代代相傳。

吳淑芳校長回贈小鳳凰感謝座。左起：吳淑芳校長、章順滔先生及劉瓊徽女士。(戴志揚翻攝)

劉瓊徽則表示，希望傳遞妹妹的愛心，勉勵受獎學生傳承南丁格爾的愛心，發揚光大，照福國人，希望愛與關懷能幫助更多需要幫助的人。

認識劉慧蘭的親友鄰居都稱讚她自幼「事親至孝」，不僅孝順照顧父母、與外婆住在一起，長期一路照顧陪伴外婆高壽100歲，親友鄰居認為外婆很有福報。劉慧蘭女士在合作金庫服務期間，常主動關心洽公的年長者，很樂意為客戶「耐心、細心」解說服務，人緣好到許多年長顧客成為劉女士的「粉絲」，常常特別指名希望由劉慧蘭為他們服務，她帶給親友們深刻溫暖的情誼，讓人懷念感動。

黃渼娟老師率表演老師以歌唱方式表達北護對劉慧蘭女士的感謝之意。(戴志揚翻攝)

校長及與會貴賓合照。左起：范揚盛先生、鄭致毅先生、章順滔先生、吳淑芳校長、周素雲女士、劉瓊徽女士、石啟民先生、蔡宗澄先生。(戴志揚翻攝)

劉慧蘭從小雖身體微恙仍熱愛戶外活動，喜歡爬山，閒暇之餘亦喜歡唱歌、插花，她的歌聲溫暖動聽；她的花藝作品充滿對生活的熱情與感激，臨終前仍保持對生命的熱愛及對他人的關懷，主動向姊姊劉瓊徽表達希望透過設立獎學金的方式，成就更多的學生得到良好教育，成為有愛心的醫護人員，希望國人健康能夠得到更好的照顧。

吳淑芳校長感謝章順滔賢伉儷捐贈獎學金之善行義舉，相信劉慧蘭的大愛將持續發光發熱，不僅改善受獎學生生命的軌跡，是受獎學生一生的「貴人」，受捐助的學生也會珍惜機會，將捐贈者的愛心，轉化為學習的動力，以愛心與專業善待照顧守護國人健康，回報社會。

捐贈儀式由黃渼娟老師等音樂老師率學生以鋼琴彈奏(唱)等方式，表達感謝及懷念劉慧蘭之愛心，活動溫馨感人，並請貴賓參觀「高齡精準照護人才培育基地」，展現北護大在高齡照護方面優異的教學研究成果。