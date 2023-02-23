根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引354億元資金進場搶標，投標倍數1.18倍，遠低於長期以來平均2～3倍的水準，決標貼現率大幅上揚，這次由銀行業取得95.67％，票券業4.33％。
反應升息 91天期國庫券貼現率上揚至1.11％ 逾14年新高
中央銀行代財政部委託標售300億元91天期國庫券，決標貼現率1.11％，較去年5月31日標售同天期的0.79％，大幅衝高32個基本點（1個基本點是0.01個百分點），為2009年1月以來的逾14年新高，主要反應去年以來的升息。
中央銀行代財政部委託標售300億元91天期國庫券，決標貼現率1.11％，較去年5月31日標售同天期的0.79％，大幅衝高32個基本點（1個基本點是0.01個百分點），為2009年1月以來的逾14年新高，主要反應去年以來的升息。
根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引354億元資金進場搶標，投標倍數1.18倍，遠低於長期以來平均2～3倍的水準，決標貼現率大幅上揚，這次由銀行業取得95.67％，票券業4.33％。
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