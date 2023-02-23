根據央行公布91天期國庫券標售結果，吸引354億元資金進場搶標，投標倍數1.18倍，遠低於長期以來平均2～3倍的水準，決標貼現率大幅上揚，這次由銀行業取得95.67％，票券業4.33％。

升息步調趨緩 10年期公債得標利率 連三降
《金融》91天期國庫券決標貼現率站回1% 創逾16年新高
2年期定存單利率出現連二降 降至1.193％
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