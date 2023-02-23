中央銀行代財政部委託標售300億元91天期國庫券，決標貼現率1.11％，較去年5月31日標售同天期的0.79％，大幅衝高32個基本點（1個基本點是0.01個百分點），為2009年1月以來的逾14年新高，主要反應去年以來的升息。