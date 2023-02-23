台達電23日舉行法說會，由董事長海英俊、執行長鄭平主持。台灣大部分電子中、下游產業第一季營收都已確定將比去年同期下滑，執行長鄭平表示，台達電仍維持先前預期、第一季營收可望年增，然而他對第二季「不是很清楚」，不確定營收能不能比去年同期成長。

鄭平進一步指出，就目前來看，樓宇自動化、雲端、電動車需求還是很好，與去年第四季提出的預期相同，只有與消費性電子相關的產品如PC、智慧型手機不好，因此他仍看好台達電全年營收將比去年成長。

台達電董事長海英俊進一步表示，就電動車來說目前沒有看到車廠訂單調整的跡象，台達電與歐、美、日車廠都有合作，台達電從2009年投入電動車以來還沒賺過錢，不過電動車累積的量終於達到經濟規模，看好今年電動車營收成長性有機會超過去年（去年電動車營收年增率超過40％），電動車部門更將首度出現獲利，不過電動車毛利率比較低，台達電將會努力穩住，海英俊也透露，台達電充電樁去年也終於出現明顯的成長、營收達到數十億元，在充電樁成為歐美各國基礎建設的一部分下，今年的成長性可期。

另外，車廠客戶都要求零組件能在地生產、獲得政府補貼的前提也是在地生產，台達電子公司泰達電將在匈牙利設廠，以服務歐洲車廠客戶，車用產品、充電樁都有在匈牙利生產的規劃，預計2025年投產。

另外，台達電今年股利配發高達9.84元，今年股息支出將高達256億元。台達電在法說會時說明，台達電配股是根據可分配盈餘，而不是市場上主流的依照稅後盈餘，然而，去年台達電海外子公司匯兌收入激增帶動可分配盈餘激增，即使都是帳上數字、非實際現金增加，在現金有限、今年資本支出持續增加下，董事會只好決議發債以支付股息，也因此，董事會規劃在股東會提議修改公司章程，由現行的配股不低於當年度可分配盈餘60％、改為不低於當年度稅後盈餘50％，以避免類似的狀況再發生。