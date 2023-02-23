美式賣場好市多供應許多優惠商品，不過有時會員們會發揮創意，賦予商品不同的用途。一位女網友分享，近日她購買了一款仿毛皮圓地毯回家，不過卻不是放在地上，而是放在床上當成另類床墊，原來是地毯的仿毛很有助眠效果，讓她直呼「拿來放在地上踩真的很浪費欸！」沒想到貼文一出釣出許多同好。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，最近她買了一款面積很大的仿毛皮圓地毯，「但我是拿來放床上睡，非常舒服！從來沒有那麼舒服過！」原PO透露，原本她使用的是法蘭絨床單，但因為靜電效果太誇張，所以只好在上面再鋪一層正常的床單；原PO提到，雖然她的行為看起來很奇葩，但躺在地毯上睡覺真的很舒服、很有助眠效果，「拿來放在地上踩真的很浪費欸！」

許多網友表示自己購買該款地毯後沒放在地上踩。（翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

對此，許多人紛紛回應，「自己開心最重要」、「之前有摸過！真的很軟柔～請問會容易掉毛嗎？」、「這可以丟洗衣機洗嗎？」、「看到有助眠效果我也要來買一個！」、「難怪龍貓肚子那麼好睡～」。

另外也有不少同好分享經驗，「原來買毛茸茸地毯放床上睡覺這件事情我一點都不孤單，毛茸茸的放在床上超好睡」、「之前有買，超好躺，但後來一直掉毛，受不了」、「我買來也覺得太舒服掛在椅子上，沒放地板」、「我們也是買來結果鋪在沙發上，但是發現好像有同款的毯子尺寸更大，下次再來去看看」、「我以為只有我很奇怪，很喜歡毛絨絨的，原來有這麼多的同好我好欣慰哈哈」。