前國民黨立委蔡正元引述美國廣播節目主持人尼克森的推文，稱白宮內線消息透露，當被問到有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性時，美國總統拜登回答「等你看到我們『毀滅台灣』的計畫就知道」。媒體人黃揚明表示，因為美國智庫做了《台灣淪陷後的世界》報告，尼克森的那一句話才會被拿來作文章。如果美國總統拜登對他有沒有講過這句話，都不出來澄清，我們外交部有什麼必要出來澄清。

黃揚明今(23日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，尼克森那一篇是政治嘲諷文，是在嘲諷拜登，之所以會有這樣的氛圍，是美國要把台灣變成第二個烏克蘭。尼克森最近寫了一篇貼文，美國俄亥俄州有一輛火車出軌，上面有100加侖的化學物質，讓小鎮的居民非常痛苦。白宮人士透露，拜登被問到如何幫助小鎮的居民時，拜登說，這個小鎮是在烏克蘭嗎？那算了。尼克森是在嘲諷拜登只在乎烏克蘭，對自己的國民卻不理。

黃揚明接著表示，尼克森所說的話，我們外交部反而幫他變成明星。因為美國智庫做了這份報告，那位媒體人的一句話才會被拿來作文章。如果拜登對他有沒有講過這句話，都不出來澄清，我們外交部有什麼必要出來澄清。

黃揚明認為，美國政府也許對尼克森的作法早已習以為常，他長期用嘲諷的方式，如果去回應，反而會墊高他的人氣。黃揚明更酸說，我們外交部的反應太快了，為了護美國這個主人。