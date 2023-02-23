新竹市立棒球場工程體檢會22日前往球場了解現況，看到先前外野草皮勘驗挖掘出廢棄電線及大型磚石的2處坑洞，竟在近日未下雨的情況下，積水全滿無消退，讓委員們直呼誇張。民眾黨發言人楊寶楨23日在《新聞大白話》節目強調，有綠營議員針對高虹安批評「只做政治、不做正事」，或針對足球場的數字小錯誤做文章，為何那麼積極幫前市長林智堅護航？如果真挖出大秘寶，這些之前已經在任的議員難道沒有責任嗎？

楊寶楨表示，上次高虹安有到現場參與開挖過程，在臉書上有提到，前市府得負他的責任。但畢竟他們都已經下來了，當時的小智前市長，還在臉書上直接對高虹安說，她就是在轉移她自己司法的風向，才會去做這樣的動作，說現在的市府應該要提出一個具體時程，讓大家知道什麼時候可以去使用這個棒球場。包括現在這位綠營議員，連他到底是不是真的在監督，還是說我要趕快去幫我的前老闆護航？

「因為等於他順著小智的口徑是一致的嘛！」楊寶楨提到，就是絕對不是我的錯，千錯萬錯都是他們的錯，就趕快把責任先推出去。包括像前陣子，新竹有發現到足球場的問題，第一時間也是這樣，或許市府這邊有一些數字部分寫得有一點小小誤差，但也讓綠營那些議員立刻抓住說，妳那個數字不對喔！重點到底是不是只有那個數字，還是它是不是個弊案？大家糾結的應該是它本身內部有多少的問題，那個應該才是重點。

楊寶楨強調，但是他們就會故意糾結在那個數字，說高虹安就是故意在帶風向，在汙衊前市府，但其實是他自己想要去做政治攻擊。現在新竹這邊偏綠營的民代，即使小智他已經暫時先說再見了，因為畢竟學倫案都已經終結，他自己也道歉了。但為什麼他們那麼積極，還是去幫他護航？有一部分也是，如果真的被挖出點什麼的話，你們這些之前就已經在任的議員，難道都沒有責任嗎？其實這也是一個非常大的問題。

楊寶楨直言，會不會大家就官官相護，你知我知大家知，就沒事了？會不會是這樣？新任的議員就另當別論，但已經是現任，而且好幾任的，有沒有這個可能性？