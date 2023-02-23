綜藝天王吳宗憲之前透露要飛到大陸工作，近日就有網友曬出他在大陸錄節目的片段，他坐在蹺蹺板上被甩飛，整個人重摔在地，對此，他今（23日）受訪坦言那是3年前錄的節目，認了有點太玩命。

有網友曬出吳宗憲錄製大陸節目《超級驚喜》的片段，請來賽車手挑戰「蹺蹺板平衡」，一端坐著吳宗憲與兩位女來賓，一端就是賽車手開車，他必須在2分鐘內保持5秒鐘的平衡，不過最後因為失敗車子倒了，吳宗憲和兩位女來賓坐的那端被高高舉起，他也整個人失去重心往後重摔在地。

吳宗憲幾年前到大陸錄製節目出意外。（圖／取自臉書）

吳宗憲重摔，現場只有安全帶沒有其他防護措施。（圖／取自臉書）

而現場除了椅子上的安全帶外，沒有其他防護措施，從畫面可看出原本腰間的安全帶，也因為人往後飛直接撞斷椅背，導致鐵條外露，吳宗憲也躺在地上幾秒起不來，最後奮力爬起笑笑說一句「褲子破了」，但怵目驚心的畫面仍引起熱議，不少人都認為一點安全措施都沒有，根本是拿藝人的命開玩笑。

據《三立新聞》報導，吳宗憲回想那次重摔還心有餘悸，但還好只有擦傷，坦言「有一點太玩命了」，而那之後就發生高以翔事件，也讓他知道錄影的安全性很重要。