刺青越來越盛行，不再是黑社會「專利」，但近來美國一名青年，要求刺青師在自己右臉刺上一個陰道圖案，事成後刺青師將照片貼在IG上，引發熱議，刺青師也無奈澄清，自己已盡力勸阻過，但對方堅持要刺，他也沒辦法。

根據《紐約郵報》報導，40歲的華盛頓刺青師拉爾夫(Michael Ralph)受訪時，表示某天收到一名少年預約刺青，對方要求他在右臉鬢角處刺一個陰道圖案，還說自己預算有限，希望能在1小時內完成。

青年在臉上刺了女性生殖器的刺青，讓網友都看傻，直呼「不用出門了」、「父母看到會怎麼想」。(圖／Michael Ralph IG)

拉爾夫看到這個要求後相當傻眼，也懷疑少年是否遭受霸凌，或是跟朋友玩遊戲打賭輸掉，因此不斷勸說，並要求少年冷靜思考一個月後再給他答案。拉爾夫直言，如果真的刺上去，後果可能不堪設想，青年以後可能連出門都有困難。

未料一個月後，青年仍找上門要求刺青，拉爾夫雖然不願意，但考量到對方意志堅定，加上已經26歲，也無法用未滿25歲得以拒絕的理由，最後還是幫對方「實現願望」。

事後拉爾夫不僅幫青年在右臉上刺上了超逼真的陰道圖案，就連線條也都非常真實，照片上傳到IG後(原圖點此)，引發網友熱議：「我特地來朝聖的」、「嗯，怎麼說呢，幹得好」、「做自己很好」，但更多人批評：「這男孩瘋了嗎」、「腦袋到底裝甚麼」、「以後不用出門了」、「父母看到不知做何感想」、「我敢保證絕對沒公司會僱用這傢伙」、「如果入獄後會更慘」、「已經可以想像他未來被霸凌的樣子了」。