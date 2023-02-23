微風集團90萬用戶個資驚傳遭駭，面對頻傳企業個資外洩，國民黨立委賴士葆今在臉書酸諷，顯然被譽為天才駭客的唐鳳變成天才IT大臣之後，技術略遜駭客一籌，無力圍堵駭客入侵。

賴士葆在臉書發文指出，個資被駭客盜取轉售牟利，公家機關也不得倖免，更遑論私人企業。從iRent、格上租車、華航，等到最近的微風90萬客戶資料遭駭的新聞，變成「＋1」，已經是不新鮮的新聞，幾天就爆發駭客入侵公私機關的消息。

他說，資安外洩問題常態化其實就是國安問題，顯然被譽為天才駭客的唐鳳變成天才IT大臣之後，技術略遜駭客一籌，無力圍堵駭客入侵。政府一直在注意防範，所以才會花200多億元成立數發部，微風資料外洩被駭客勒索立刻向數發部報備，數發部回覆駭客IP位址在境外無法追查，既無法防範於未然，也不能亡羊補牢，只能提前幫客戶健檢。

對於唐鳳今受訪表示，個資外洩事件屬《個資法》管轄範圍，個資事件和資安事件有所重疊，但《個資法》裁罰較《資安法》稍輕，因此他認為裁罰上限應調高，相信國發會很快會提出修法。

賴士葆則說，行政院責成3名政務委員的資安平台討論獨立審議監督機制，針對目前罰則太輕的問題，他也已經提案修法，針對企業無法保護客戶資料而讓駭客輕易取得要負擔更重的罰則，但這些只能治標不能治本。

賴士葆強調，周邊很多資訊專家告訴他，全台灣無法計數的個資都被攻破在駭客手上，想要拿到個資是垂手可得、輕而易舉的事情，相關的主管機關真的要更加積極處理，不要讓所有企業和個人都變成駭客的待宰羔羊。