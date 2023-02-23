連鎖速食店「麥當勞」多年來深受大小朋友喜愛，不過一名網友抱怨，麥當勞的菜單鮮少變化，口味讓他不太滿意，近年來力推點餐機，他也覺得服務縮水，但麥當勞仍獲得消費者青睞，他不禁疑惑「麥當勞在台灣沒對手嗎」，貼文一出，引發討論，有鄉民認為，「丹丹漢堡」若開始擴店，可能會影響到麥當勞的地位。

原PO在PTT八卦板發文表示，他覺得麥當勞在台灣經營10多年以來，菜單少有變化，口味略嫌單調，東西要客人自己收，近年來更取消孩童遊戲區、力推自助點餐機，讓他覺得服務縮水，但沒想到這樣的連鎖店市占率是全台第一名，他直呼：「根本就整個廢到笑！」同時，也好奇發問，「沒人發現麥當勞在台灣幾10年來都沒對手嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言討論，「其他更爛你沒得選」、「其他家貴又難吃，不吃麥當勞吃啥」、「光是雞塊、薯條，就夠海放其他家，怎麼比」、「摩斯出餐速度根本不能說是速食」、「沒有對手欸，肯德基超弱」。

不過，留言串中有不少人點名號稱「速食南霸天」的丹丹漢堡，「丹丹啊，麥當勞也只有可以坐下聊天」、「我只吃丹丹」、「丹丹擴店你就知道了」、「丹丹都不開分店，在那邊排隊」。