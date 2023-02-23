根據《美麗島電子報》搶先曝光的2月國政民調，總統蔡英文的信任度為44.3％，執政滿意度則為45.1％，更從交叉分析的結果中可以看到，「20至29歲民眾有57.8％不信任蔡總統，也是2019年3月以來首見超過半數不信任」，引發討論。

根據《美麗島電子報》的報導指出，從美麗島最新的2月國政民調中可以看到，總統蔡英文的信任度為44.3％，比去年12月增加3.8個百分點，同時蔡英文的不信任度則為49.8％，比去年12月減少4.1個百分點，而經過交叉分析顯示，雲嘉南與高屏、或60歲以上、或國中學歷、或泛綠民眾等群超過半數信任蔡英文，但值得注意是，「20至29歲民眾有57.8%不信任蔡總統，也是2019年3月以來首見超過半數不信任」。

該份報導更提及，蔡英文的執政滿意度則為45.1％，比去年12月增加6.2個百分點，同時也有51.1％的民眾不滿意蔡英文執政，比去年12月減少7.1個百分點，而從蔡英文滿意度的結果可以看到，民眾對蔡總統的信任度明顯分歧，而且大致回復至去年11月9合1選舉剛結束時對蔡英文的信任評價。