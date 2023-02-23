女星曾黎昔日與影后章子怡是同學，畢業於中央戲劇學院，當年女神級顏值更讓她有「最美校花」封號，至今在許多影視作品中，都能看到她的倩影。46歲的曾黎日前前往米蘭時裝周，沒想到被拍到無名指戴著戒指，網上開始熱議她該不會要宣布結婚；但曾黎今（23日）晚間曬出多張美照，更把戒指放背上闢謠。

近日曾黎受邀出席米蘭時裝周活動，日前剛抵達就分享一系列時尚美照，其中被眼尖網友注意到她的無名指上戴著戒指，引起眾人瘋猜「是不是婚戒」，更一度登上微博熱搜；曾黎當下沒有回應，直到今日晚間她才在微博更新動態，上傳多張在米蘭的街拍，臉蛋和身材都讓人想多看幾眼。

曾黎回應無名指戴戒指被瘋猜好事近了的傳聞。（圖／曾黎微博）

而驚喜的是，曾黎在形容身處米蘭有多愜意後，大方回應網上瘋猜她要結婚一事，「對了，戒指放在後背，還會被說是婚戒嗎？」其中一張照片她把戒指放在光滑的美背上，當作時尚穿搭的一環；粉絲們雖然很高興曾黎自己闢謠，但仍滿懷期待地說，「姊姊該遇到真命天子了」、「有生之年想看看誰能把女神娶回家啊」。

其實曾黎從學生時期就以美貌擁有高知名度，當年更是有「最美校花」稱號，而她最令人驚訝的，就是過去沒結果的3任男友都是影帝級，像是拿過金雞獎、華表獎的富大龍，還有在曼谷國際電影節拿下最佳男主角的李易祥，而最為人熟知的就是陳坤，但46歲的她至今還未找到真愛，讓粉絲都替她感到可惜。