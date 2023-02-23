2024年總統大選，民進黨的總統、立委提名選舉時程確定，副總統賴清德可望定於一尊。國民黨則預計在3月4日南投立委補選以後再討論，目前以新北市長侯友宜呼聲最高。前民進黨立委沈富雄預言，侯友宜被提名以後，民調還會再往上爬。

沈富雄今(23日)在《暐瀚觀點》節目中表示，侯友宜被提名以後，他的民調還會再往上爬。但是不會影響到賴清德，民眾黨主席柯文哲的票則會下去。

沈富雄甚至預測，民進黨總統提名人就是賴清德，有人說，行政院長陳建仁背後有總統蔡英文，還有行政院副院長鄭文燦、前行政院長蘇貞昌，連前總統陳水扁都插一腳說，還沒有定於一尊。不過，他認為，民進黨就是賴清德出馬，不作第二人想。

至於國民黨主席朱立倫會不會自己也想選？沈富雄表示，他以前罵過朱立倫，但是他現在有點收歛，因為怕冤枉朱立倫，因為他可能沒那麼壞。他甚至認為，朱立倫恐怕很早以前就打消自己選的意思，因為朱立倫不至於笨到這個程度。如果他今天還想自己選，保證他走在路上，恐怕會被人家吐口水。