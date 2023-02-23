男星陳零九2016年認愛直播主呼呼（林芷瑩），兩人愛情長跑10年，不僅是情侶，也是事業上的夥伴，19日雙方卻無預警宣布分手，震驚外界。事隔4天，今（23日）呼呼上傳多張與姊妹淘的合照，心情看起來平復不少。

呼呼分手後，和3個女性友人到南投露營，23日她在IG分享姊妹團體照，畫面中，呼呼打扮得像小公主，身穿白色的短洋裝，臉上化著粉色系妝容，拿著向日葵，對著鏡頭甜笑，整體狀態看起來很不錯，呼呼也在文中標記姐妹淘的帳號，喊話：「我永遠愛你們。」

此文一出，很多網友都留言關心呼呼：「會越來越幸福的」、「好漂亮～無論如何，要讓自己過得好好的」、「希望呼寶早點走出來」、「我們永遠愛呼呼」、「看到呼呼的笑容就放心了」。

陳零九和呼呼交往10年，已過著老夫老妻的同居生活，感情十分穩定，過去常被追問婚事，當時呼呼回應：「就是順其自然，但搞不好有一天覺得今天是個好日子，我們就會去登記了。」陳零九今年1月受訪也曾表示，如果買房子願意登記在呼呼的名下，被解讀為雙方已論及婚嫁，沒想到卻沒辦法邁向下一步。

陳零九、呼呼19日共同在IG發全黑圖，寫道：「不是很喜歡用這樣的方式告知大家，一直以來我們都認為感情是很私人的事情，也承受了很多壓力，但因為彼此共同的朋友太多，所以選擇用這樣的方式告訴每一位關心我們的朋友們，我跟呼呼（零九）和平的分開了。請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾，謝謝大家。」