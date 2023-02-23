台南議長賄選案及88槍槍擊案讓府城蒙上陰影，近日又爆出陳宗彥在台南民政局長任內接受性招待及關說喬事。民眾黨台北市議員黃瀞瑩23日在《新聞大白話》節目強調，整件事情不會因為陳宗彥下台就結束，後面一定還有很多大家想看的小說故事情節。但民眾關心的不只有綠營派系問題，還有政務官私德問題，會質疑民進黨跟清廉勤政愛鄉土這三個目標是完全不一樣的，其實民眾只是想要一個正常的執政黨跟政府而已。

黃瀞瑩表示，整件事情不會因為陳宗彥下台就結束了，這後面一定還有很多大家想看的小說故事情節，爆料者手上一定還有很多資料。但是這整件事情，民眾關心的不是只有民進黨的派系問題，就像很多人開玩笑說，不知道小芸有沒有空這件事。大家關心的是所有政務官的私德問題，牽扯出背後官商之間是不是有一些不當的關係，後面是不是有黑金的東西，這都是民進黨曾經舉著旗子說我們要大刀闊斧杜絕黑金改革等等。

黃瀞瑩提到，這些目標，我們都想知道他們到底做不做得到，才知道現在的執政黨到底值不值得人民信任。民進黨的核心目標、主要宗旨：清廉、勤政、愛鄉土，現在聽起來好像哪裡怪怪的？總覺得現在有些事情對照這三個宗旨，好像不是這樣子？

黃瀞瑩指出，例如大家回想一下台南的議長案件，88槍槍擊案，一直到現在陳宗彥這件事，所有東西都集中在台南。背後的政治目的先不談，但是這中間明明看出來了，民進黨跟清廉勤政愛鄉土這三個目標是完全不一樣的。所以民進黨應該好好去思考，台灣人民只要一個正常的生活，台灣人民只要買得到蛋、買得到衛生紙，正常的生活，我們也希望有一個正常的執政黨，跟一個正常的政府而已。