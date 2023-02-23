駕駛與騎士2人在路口爆發行車糾紛，雙方各用檳榔支、辣椒水攻擊對方，最後2人皆以危險駕駛開罰，依社維法函送。

你有路怒症嗎？台南市灣裡1處路口，有汽車駕駛疑似嫌機車騎士起步太慢，便對其是狂按喇叭，這也引起其騎士不滿長按喇叭反擊，2人便將汽車、機車停在路中央大吵起來，甚至飆出「三字經」，駕駛發現自己吵不贏，竟然對騎士吐檳榔汁，但卻遭到噴辣椒水反擊，駕駛也被辣椒水嗆到無法抬起頭；警方表示雙方各開1張危險駕駛罰單，依社維法函送。

從影片中可見，路口號誌燈剛轉為綠燈，轎車駕駛疑似認為機車騎士起步太慢，對著騎士狂按喇叭，騎士當場氣炸也長按喇叭反擊，此時，轎車還在行駛中的駕駛開啟車門嗆「叭什麼東西」，騎士也叫囂要求駕駛下車。

2人「路怒症」發作便在路口爆發口角，駕駛不斷對著騎士狂罵「三字經」，騎士也不堪示弱揶揄「我爸還活著」、「我媽在高雄」，駕駛發現自己吵不過對方，竟直接對著騎士吐檳榔汁，騎士立即拿出辣椒水對著駕駛狂噴，整罐噴完只見駕駛被嗆到非常不舒服，狂用衣服要擦拭掉辣椒水。

台南市灣裡所所長表示，駕駛與騎士雙方在路中央停留起衝突，約莫2分鐘後各自離去，警方也根據行車紀錄器影像，對雙方各開1張危險駕駛罰單，雙方鬥毆也依社維法函送。