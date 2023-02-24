童子賢表示，2023年是「悶悶的」年度，消費者在疫情期間大量採購手機、筆電、桌機，需求已經被滿足，不會馬上重新購買，電子業的庫存問題需要半年清理，不過，現在已經看的很清楚，市場今年下半年會比上半年好，下半年不會再受到過多庫存的影響，但是所謂的「正常」是好還是不好，得看那時候的全球消費狀況而定。

在「悶悶的」氛圍中，還是有值得期待的亮點，童子賢表示，網通在缺料問題緩解後，現在和碩的網通產品出貨「活蹦亂跳」，完全不受消費性電子產品買氣低迷的影響，而新科技如VR／AR、生成式AI對話機器人，前者在某大品牌新品可望亮相下，供應鏈業績有所支撐都很興奮，後者近來爆紅，代表新的平台經濟應用仍主導科技產業走向，電動車需求則受惠於歐盟、中國政府的政策主導，並且可望帶動電動車用各種IC、被動元件、零組件的需求，而商用與商務支出也都已恢復正常。

雖然新科技相關的產品蓬勃發展、下半年又比上半年好，童子賢仍表示，加總之後2023能不能比2022好，他說不準，他進一步指出，2023年也不太可能優於疫情前的2019年，2019年的電子業還在蒸蒸日上，汽車全球銷售量高達9,000多萬台，全球剛從疫情走出來不久，又有戰爭的影響，要立刻回到2019年有點困難，但是，他表示，可以樂觀預期2024年景氣「要回來了」。