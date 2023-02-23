據伊朗國家媒體報道，一架載有伊朗體育部長體育部長沙賈迪（Hamid Sajjadi）和其他11人的直升機今天（四）在伊朗中南部墜毀，目前已確認一人死亡，沙賈迪腦出血正送往醫院治療。

據《阿拉伯衛星電視台》（Al Arabiya）23日報導援引伊朗官媒，體育部長的顧問阿瑪迪（Esmail Ahmadi）在墜機事件中喪生，並補充說，沙賈迪在遭受腦出血後正被轉移到醫院接受治療。

《伊斯蘭共和國通訊社》（IRNA）援引一位目擊者的話報道說，直升機在準備降落在克爾曼省（Kerman Province）小城市巴夫特的體育中心時墜毀。

伊斯蘭通訊社援引一位目擊者的說法，這架直升機在準備降落在克爾曼省巴夫特市的體育場館時墜毀了省長法達卡（Mohammad-Mehdi Fadakar）表示，墜機的原因正在調查中。

今年1月，歐盟因德黑蘭鎮壓反政府抗議活動而對沙賈迪實施制裁，去年 9月伊朗庫爾德婦女阿米尼（Mahsa Amini）在警察拘留所死亡。

文章來源：Iran sports minister suffers brain bleed in helicopter crash, one dead: State media
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