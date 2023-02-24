臺灣金融科技協會23日邀集業界成員共同舉辦2023金融科技趨勢論壇「虛擬資產國際監理趨勢」，並邀請日本、阿聯酋、新加坡的協會、業者分享國際監管的政策建言。臺灣金融科技協會理事長蔡玉玲表示，FTX事件加速了多國政府對虛擬資產的監理，日本今年就將對穩定幣監管。

新加坡星展銀行由董事總經理黃思翰，在論壇中分享實際經驗。新加坡星展銀行於2020年底推出「星展數位交易平台」（DBS Digital Exchange），運用區塊鏈技術，提供包括加密貨幣等數位資產的貨幣化和次級市場交易，為企業暨機構客戶和符合特定資格的專業投資人打造全方位的數位資產生態系，提供的產品與服務包含數位貨幣交易（Digital Currency Exchange）、數位保管服務（Digital Custody Services）及證券型代幣發行（Security Token Offerings）等。

黃思翰表示，「星展數位交易平台」自2021年營運以來業務表現穩健，即便加密貨幣在2022年歷經大幅波動和市場寒冬，「星展數位交易平台」客戶數仍較前一年成長1倍，比特幣交易量成長80％、保管量成長100％，以太幣交易量成長65％、保管量成長60％，顯示投資人持續關注及投入數位資產。

黃思翰指出，數位資產深具潛力，且投資人期待能透過一個值得信賴、受到適當監管的管道參與市場。在新加坡「星展數位交易平台」的經驗中，星展銀行穩健的資金池、既有的嚴謹KYC制度及追蹤加密貨幣來源的反洗錢機制，扮演著重要的中介角色，讓投資人能在安全的環境中將數位資產納入資產配置，同時提升新加坡全球金融中心的競爭力，值得台灣參考借鏡。

臺灣金融科技協會表示，業者在此次會議中提出的加密幣監理發展建言，協會將整理成政策建言上呈數位部，以加快虛擬資產在台灣加快面向市場。