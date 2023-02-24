前立委蔡正元21日在臉書披露，美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森（Garland Nixon）說，白宮內線消息透露，被問道有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的？拜登回答，當看到「毀滅台灣」的計劃就知道！前立委郭正亮直言，這位嘉蘭尼克森（Garland Nixon）是何許人？說出來綠營的人可能會嚇一跳！

對於蔡正元的說法，外交部22日表示，國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論，以傳播不實資訊的方式，伺機見縫插針，與中國大陸對台進行的認知戰相互呼應，企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心，進而破壞台美夥伴關係。

曾經擔任立委柯建銘國會助理的周軒在臉書表示，在俄國媒體「SPUTNIK」的官網中，發現了這位Nixon先生的介紹：「Garland Nixon is a broadcast journalist at Radio Sputnik in Washington DC.」；而這個 Radio Sputnik 非常有名，簡單說，就是普丁的「大外宣」組織。

民進黨台北市議員、前駐美代表處政治組長趙怡祥也說，Garland Nixon不是一位單純的主持人，更不是什麼權威人士，他是俄羅斯國家廣播電台Sputnik News的主持人，親俄親中的立場非常偏頗。

前立委郭正亮。（資料照片）

對此，前立委郭正亮23日在其直播《亮劍台灣》指出，交部回應的層次，和Garland Nixon放消息的層次是不一樣的。毀台計畫是什麼意思？通常兩國外交關係都會有最壞狀況想定， Garland Nixon說的就是美國有最壞狀況想定，如果說出來會大開眼界。

至於Garland Nixon是誰？郭正亮表示，他的身分很複雜，講出來綠營的人可能會嚇一跳，Garland Nixon少校退伍後，20年在做法律工作，接著轉入媒體，是共和黨的媒體福斯新聞2010到2019年的固定來賓，共和黨的媒體也會邀請民主黨的左翼參加論壇。Garland Nixon目前是ACLU（American Civil Liberty Union，美國市民自由聯盟）的執行董事，是民主黨最核心的團體組織。

另外，郭正亮指出，Garland Nixon也出現在美國全國廣播電台（NPR）無數次，NPR是美國很重要的廣播電台，吳釗燮也有特別去接受專訪。郭強調，Garland Nixon如果是俄羅斯同路人，NPR會去專訪他？

郭正亮接著介紹，Garland Nixon後來退出「衛星電台」，參加付費的直播電台，定位是爵士樂與正義，他就是民主黨的激進左翼，口才很好，有相當代表性。

郭正亮提到，2017年7月12日，華盛頓郵報到「SPUTNIK」採訪Garland Nixon，華盛頓郵報被公認是民主黨的媒體。華盛頓郵報當時也很不客氣問，「SPUTNIK」是不是俄羅斯間諜電台？一位俄羅斯人說，他們從不要求電台的主持人該說什麼。Garland Nixon也回應，「我只講我心中相信的事情，任何人攻擊我，我就反擊。」

郭正亮向周軒喊話，「你們對美國政治太不了解了！」並批評趙怡翔，在美國當什麼政治組長？不懂美國政治就不要亂講！郭正亮強調，綠營要抹紅Garland Nixon，說成是俄羅斯同路人，有沒有搞錯？拜託做點功課！