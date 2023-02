前立委蔡正元21日在臉書披露,美國華府廣播節目著名主持人嘉蘭尼克森(Garland Nixon)說,白宮內線消息透露,被問道有什麼比「新保守烏克蘭方案」更具災難性的?拜登回答,當看到「毀滅台灣」的計劃就知道!前立委郭正亮直言,這位嘉蘭尼克森(Garland Nixon)是何許人?說出來綠營的人可能會嚇一跳!

對於蔡正元的說法,外交部22日表示,國內若干有心人士刻意放大疑美論、反美論,以傳播不實資訊的方式,伺機見縫插針,與中國大陸對台進行的認知戰相互呼應,企圖侵蝕台灣民眾對美國的信心,進而破壞台美夥伴關係。

曾經擔任立委柯建銘國會助理的周軒在臉書表示,在俄國媒體「SPUTNIK」的官網中,發現了這位Nixon先生的介紹:「Garland Nixon is a broadcast journalist at Radio Sputnik in Washington DC.」;而這個 Radio Sputnik 非常有名,簡單說,就是普丁的「大外宣」組織。

民進黨台北市議員、前駐美代表處政治組長趙怡祥也說,Garland Nixon不是一位單純的主持人,更不是什麼權威人士,他是俄羅斯國家廣播電台Sputnik News的主持人,親俄親中的立場非常偏頗。

前立委郭正亮。(資料照片)

對此,前立委郭正亮23日在其直播《亮劍台灣》指出,交部回應的層次,和Garland Nixon放消息的層次是不一樣的。毀台計畫是什麼意思?通常兩國外交關係都會有最壞狀況想定, Garland Nixon說的就是美國有最壞狀況想定,如果說出來會大開眼界。

至於Garland Nixon是誰?郭正亮表示,他的身分很複雜,講出來綠營的人可能會嚇一跳,Garland Nixon少校退伍後,20年在做法律工作,接著轉入媒體,是共和黨的媒體福斯新聞2010到2019年的固定來賓,共和黨的媒體也會邀請民主黨的左翼參加論壇。Garland Nixon目前是ACLU(American Civil Liberty Union,美國市民自由聯盟)的執行董事,是民主黨最核心的團體組織。

另外,郭正亮指出,Garland Nixon也出現在美國全國廣播電台(NPR)無數次,NPR是美國很重要的廣播電台,吳釗燮也有特別去接受專訪。郭強調,Garland Nixon如果是俄羅斯同路人,NPR會去專訪他?

郭正亮接著介紹,Garland Nixon後來退出「衛星電台」,參加付費的直播電台,定位是爵士樂與正義,他就是民主黨的激進左翼,口才很好,有相當代表性。

郭正亮提到,2017年7月12日,華盛頓郵報到「SPUTNIK」採訪Garland Nixon,華盛頓郵報被公認是民主黨的媒體。華盛頓郵報當時也很不客氣問,「SPUTNIK」是不是俄羅斯間諜電台?一位俄羅斯人說,他們從不要求電台的主持人該說什麼。Garland Nixon也回應,「我只講我心中相信的事情,任何人攻擊我,我就反擊。」

郭正亮向周軒喊話,「你們對美國政治太不了解了!」並批評趙怡翔,在美國當什麼政治組長?不懂美國政治就不要亂講!郭正亮強調,綠營要抹紅Garland Nixon,說成是俄羅斯同路人,有沒有搞錯?拜託做點功課!