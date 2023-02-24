馬斯克（Elon Musk）創辦的SpaceX透過電子郵件向客戶表示，自4月24日起，在SpaceX服務產能有限地區的住宅訂戶，星鏈月費將調漲9％，由110美元增至120美元。這些地區的新用戶即刻適用新月費。

在此同時，SpaceX調降網路容量過剩地區的星鏈月費，由110美元降至90美元。現階段仍不清楚有多少客戶將面臨漲價，或是享受降價，SpaceX發言人未能及時表示意見。

SpaceX也一併調漲休旅車版的星鏈RV月租費，由135美元漲至150美元。

SpaceX前次調漲月費大約在一年前，至少美國住宅訂戶受到影響。該公司以通膨壓力為由，將月費由99美元調升至110美元。

星鏈業務去年快速擴張，去年末SpaceX曾在推特表示，星鏈的活躍用戶已經超過100萬大關，較當年3月該公司透露的25萬人大幅成長。

SpaceX去年的推文寫道，隨著SpaceX發射更多衛星提升產能，星鏈的團隊也不斷升級網絡，改善服務效能。

除此之外，SpaceX也持續拓展產品範圍，推出海上和空中連網服務。

SpaceX定期透過自行研發的獵鷹9號（Falcon 9）火箭，將星鏈衛星送至地球軌道，去年半數火箭任務都是為了發射衛星。SpaceX高曾先前表示，期望今年進行100次火箭發射任務。

其他衛星網路公司也積極擴展業務，為尋求家庭連網的客戶提供服務。美國通訊公司Viasat本月稍早向投資人表示，4月發射新衛星將有助解決美國頻寬受限的問題。Viasat的衛星發射將由SpaceX負責執行。