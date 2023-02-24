擁有Ben & Jerry's和Magnum等著名冰淇淋品牌的聯合利華，正研究其冰品在攝氏零下12度裡能否維持品質的方法。這高於業界標準的約零下18度。

聯合利華擁有約300萬個供零售商銷售用途的臥式冰箱，當中大部份是給酒吧和零售店存放和販賣其盒裝冰淇淋。這些冰箱耗電量占聯合利華整體溫室氣體排放量約10％。

其指出讓冰箱保存溫度調高至零下12度能減少耗電量，讓每台冰箱排放量減少20％到30％之間。

除了環保，也可望得到有環保意識的消費者認同而增加購買意願，從而把零售店的冰淇淋銷售季節拉長來提高銷售業績。

執行長喬安路（Alan Jope）說，聯合利華去年第四季戶外冰淇淋銷售小幅下降，是因為部份零售店去年因電價高漲而較平常提早關掉冰箱。

英國便利店協會公關經理諾伊斯（Chris Noice）說，高電價是目前便利店對最大問題之一，任何能節省店內冰箱電費的方法都會受店家歡迎。

但聯合利華必須重新調整部份冰品配方，讓其在高於業界存放溫度標準下不會融化，和維持品質而不影響口質。

其研發長肖提洛（Andrew Sztehlo）指溫度變高會讓冰淇淋變軟，導致包括黏著包裝紙並滑出冰棒棍，和威化餅乾杯變不脆等狀況。這些都是要解決的問題。

聯合利華沒公布調高溫度所產生的整體費用，但表示這計劃的花費會列入目前的研發預算經費裡。若調整配方和所研發的技術讓計劃能實現，就會在約60個國家以人手方式調高冰箱溫度。其準備用最多15年時間去完成計劃。