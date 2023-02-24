內情人士指出，這兩名人選分別是西北大學金融教授艾伯莉（Janice Eberly）與哈佛大學經濟學家黛南（Karen Dynan），兩人都曾在財政部擔任主管經濟政策的副部長，類似於該部門的首席經濟學家。據部分人士透露，美國財長葉倫對於這兩人也有很高的評價。

艾伯莉擁有麻省理工學院（MIT）經濟學博士學位，她在2020年成為西北大學凱洛格管理學院的資深副院長。戴南則有哈佛大學經濟學博士學位，曾在1992到2009年擔任聯準會理事會經濟學家。她在日前接受訪問指出，Fed在降溫經濟與壓低通膨方面，還有更多工作要做。

白宮發言人與黛南對於這項報導均拒絕發表評論，艾伯莉也沒有發表任何看法。白宮官員指出，拜登尚未針對提名人選做出最後決定。這項任命案最後還需要經過參議院的表決確認。

白宮先前還曾考慮由芝加哥聯準銀行古斯比（Austan Goolsbee）出任副主席，但自從這項消息曝光後，反而引發一些民主黨議員的反對，希望拜登能夠提名女性或有色人種接任。共和黨也批評古斯比黨派色彩過濃，並不適合擔任副主席的職務。

為了填補Fed副主席一職，白宮目前正面臨困難的平衡工作。因為民主黨參議員與進步派人士對此職務各有不同的優先考量，還有一些參議員要求拜登持續改善Fed領導人的多樣性。

Fed副主席由於協助安排決策會議的議程，因此被視為Fed的重要政策代言人。布蘭納德自去年5月擔任副主席後，雖然一度公開力挺激進升息，但在最近幾月她的態度卻已有改變，認為應從多方面考慮政策調整，因此被認為是Fed最具影響力的鴿派代表。