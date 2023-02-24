世銀表示，從周四（23日）起開放下任總裁的提名作業，截至日期到3月29日。它還強調非常鼓勵女性參與提名，該組織自成軍77年以來，從未有女性領導人出現。世銀補充，候選人具備的資格包含有良好的工作成就、曾管理國際性大型機構，致力國際合作與在從事多項改革有能力提出明確願景等。

根據以往傳統，美國是世銀最大股東，因此總裁一職向來都由美方推出人選擔任。至於國際貨幣基金領導人則由歐洲國家推派。但近來已有一些開發中國家與新興市場呼籲能擴大選擇。

目前外界傳出呼聲較高的下任世銀總裁人選有前美國國際開發署（USAID）署長、現今為洛克斐勒基金會總裁的沙赫（Rajiv Shah）。該基金會最近才與美國國務院合作推動碳補償計畫。

曾在世銀任職、現為世貿組織秘書長的伊衛拉（Ngozi Okonjo-Iweala）也被看好。她擁有奈及利亞和美國雙重國籍，並兩度出任奈及利亞財長。

在歐巴馬政府時期擔任美國駐聯合國大使，現在是USAID署長的鮑爾（Samantha Power）也有機會出線。曾是記者的她在2022年因一本以人權為題材的著作獲得普立茲獎。

被點名的還有在2006到2018年擔任百事可樂執行長的努伊（Indra Nooyi）。她長期關注企業在氣候變遷中扮演的角色，因此在她掌管百事可樂期間，曾創設「有目的性的績效」計畫（Performance with Purpose），希望在推動企業長期成長同時，也設法對社會和環境產生正面影響。

現今是非營利組織One Campaign執行長的史密斯（Gayle Smith），也是另一個熱門人選。該機構旨在終結極度貧窮與避免疾病。她本人在歐巴馬政府時期也曾在USAID任職。