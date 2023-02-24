擴大臨檢現場可見有許多荷槍實彈的員警。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆近期多有幫派份子犯罪事件，為杜絕聚眾暴力鬥毆、毒品、詐欺及酒駕案件發生，基隆市警察局23日晚間執行擴大臨檢專案勤務，由基隆市長謝國樑和警察局長張樹德親自率隊臨檢，並叮嚀員警執勤需注意自身安全。謝國樑表示，政府與警方絕不姑息幫派份子不法犯罪行為，要讓基隆市民安居樂業。

謝國樑23日晚間主持擴大掃黑臨檢專案勤前教育，會中指示警察局要與市府各局處橫向合作，並加強維護治安，向市民展現掃黑、緝毒、打詐及取締違法的決心，打造基隆成為安全有愛的宜居城市。謝國樑並親自參與了解臨檢勤務，與執行任務的員警加油打氣。

基隆市警察局表示，此次擴大臨檢勤務，除各分局警力外，另動員警局刑事警察大隊、保安警察隊、交通警察隊、少年警察隊及婦幼警察局等警力，由警察局長張樹德率員執行，共出勤150名警力，鎖定全市轄區治安熱點或其他幫派投資經營的營業場所與特定場所，例如KTV、酒店、公園、電子遊樂場、幫派活動處所等。

警方說明，臨檢將結合掃黑、肅槍、緝毒等目標，運用優勢警力採「高強度、高密度」來交替執行臨檢與路檢，並規劃周邊各出入口同步設置盤查點，盤查全程出入人員，避免區塊內對象逃逸或逃避檢查，以達到威嚇、掃蕩不法分子的效果。

警察局長張樹德表示，警方實施「三打掃黑」策略，包括「一打」迅速緝獲滋事份子，「二打」打擊作亂團體掃蕩活動據點，「三打」連坐檢肅成員切斷金流源頭。而相關掃黑行動已見成果，2022年查緝幫派份子20組共112人、2023年迄今查緝幫派份子有4組共20人。

警察局強調，警方將持續針對黑道幫派經營的相關行業執行掃蕩，加強查緝毒品源頭及詐騙案件。若民眾發現有不法情事，請撥打「110報案」專線，或就近至警察機關報案，共同維護地方治安，讓市民安居樂業。