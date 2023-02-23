騎士行經台南市東區林森二路上，竟發現有13輛車瘋狂併排，竟還出現「三車併排」。

好扯，機車道形同虛設！有騎士行經台南市東區林森二路時，從林森二路與林森二路92巷路口時，便開始發現有賓士車閃著雙黃燈在併排違停，沒想到，他一直往前騎，竟然發現共有13輛轎車併排違停，甚至有輛BMW休旅車直接在慢車道上併排，瞬間變成3車併排，原本的2線車道加上1機慢車道，僅剩1車道可通過。

YouTube頻道「WoWtchout-地圖型行車影像分享平台」日前分享1段25秒行車紀錄器影像，拍攝地點位於台南市東區林森二路上，由於該路段旁是1間私立高級中學，騎士行經林森二路與林森二路92巷路口時，便發現有輛賓士車佔住機慢車優先道閃著雙黃燈違停，在往前騎竟發向一共有13輛汽車佔住機慢車優先道併排違停，其中還有輛BMW休旅車閃著雙黃燈直皆違停在慢車道上，2車道加1機慢車道瞬間僅剩1車道。

影片一出，網友紛紛留言表示「好扯，機車道形同虛設」、「太誇張了吧！這哪裡啊」、「如果直接撞上去肇責怎麼算」、「剩一線道，哈」、「台南不意外」、「又是台南」、「希望台南有行車紀錄器的朋友，1、多多檢舉，2、改善交通靠自己了，3、這個現象太離譜了」、「機慢車優先，變汽車優先了」。