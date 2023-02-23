台北市前市長柯文哲取消65歲以上每年1500元的重陽敬老金，卸任前宣布將發放1200元重陽敬老金。台北市長蔣萬安承諾恢復發放1500元敬老金，社會局證實，65歲以上長者將發放1500元敬老禮金。網友表示，「有實現選前支票沒縮水給讚」。
柯文哲取消65歲以上每年1500元的重陽敬老金，但是台北市議會2021年通過「北市重陽敬老禮金致送自治條例」後要求市府發放敬老金。原先柯市府規畫發放1200元敬老金，但蔣萬安指示加碼到1500元敬老金。
此消息一出，網友表示，「羨慕」、「讚，比那些貪腐的人好多了」、「打柯P的臉」、「真好，台北市是台灣少數（只有8縣市）享有多數老人每月免繳健保費的縣市，現在連敬老金也比其他縣市多？唉！」
也有網友認為，「有實現選前支票沒縮水給讚」、「加油！」、「老人受到尊重」、「敬老尊賢是我中華民族的傳統美德，萬安市長一上任就履行敬老金發放，我們真選對了能造福市民的領導人」。
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