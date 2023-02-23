情侶雖然關係親密，但肢體互動上要有分寸。一名女網友抱怨男友很愛亂摸，不顧氣氛如何就伸鹹豬手，自己就像充氣娃娃一般被動接受，即便多次溝通仍舊無效，只好上網訴苦求救。不少網友都表示無法接受這種行為，建議原PO應該分手。

一名女網友在Dcard發文抱怨，男友觸摸的慾望很強，無論是在車上還是房間裡，男友總是不安分一直伸手亂摸、一直往衣服裡鑽，讓她不堪其擾，「老實說我的感受一直都很差，在沒有任何氣氛的情況下被摸，讓我覺得自己很像物品」。

原PO也說，自己並沒有拒絕和男友發生關係，只是在浪漫氛圍或是前戲時可以接受被摸，平常接吻跟擁抱足以表達愛意，所以對於男友愛亂摸的行為很反感，也吵了很多次架，「最後我就像充氣娃娃一樣，躺在那讓他抓」，好奇是該繼續溝通還是要放生？

不少女性網友也看不過去，紛紛建議原PO分手，「都已經明確表達你的不舒服了，他還只顧自己的慾望，這超不行的」、「我男友也是怎麼講都講不聽，還說是不是我不愛他了」、「放生啦，就算是男友這行為一樣噁心且不尊重人」、「不尊重講不聽人話就是放生，不要以為是女友就可以恣意妄為」。

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