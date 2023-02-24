對公牛鯊有基礎認識的人，都可以理解當地人的激烈反應。公牛鯊是海洋中最頑強也最致命的頂級獵食者，牠們成年後的身長可以達到三．七公尺，體重達二百三十公斤。高度演化的腎臟，使牠們能夠自在地穿梭於淡水和鹹水環境中。曾經有紀錄，公牛鯊在一些意想不到的極端環境裡出沒：例如祕魯安地斯山脈下的亞馬遜河，距離出海口已經有三千多公里；澳洲東部城市街道的洪水中；也曾在兩百公尺深的海底發現公牛鯊的蹤跡。公牛鯊幾乎能吃所有活著的動物，魚類、其他公牛鯊、海龜、鳥類、海豚、螃蟹。與虎鯊和大白鯊相比，公牛鯊對人類的攻擊紀錄比地球上任何其他種鯊魚都還要多。

和大多數的鯊類一樣，公牛鯊大部分時間都棲息在深處，那裡的能見度不是很差就是零。這使得研究公牛鯊是一件很困難的事。僅有潛水艇、機器人和穿著大氣壓潛水服的潛水員能夠在兩百公尺或更深的地方遇見牠們，但這些特殊設備欠缺足夠的速度與靈敏性去追隨公牛鯊，在那樣的環境中為公牛鯊植入追蹤器，達成有科學價值的公牛鯊觀察。就算是在陽光最明亮的天氣下與擁有最清澈透明的海水，在那個深度的海洋――從兩百公尺延伸到一千公尺，被稱為「暮光區」或「中水層浮游區」的海洋區――只有不到海面上百分之一的陽光透進來。如此低的光照無法維持光合作用，因此，這個深度範圍的食物非常稀缺。

公牛鯊會回到淺水處尋找獵物，接著再返回深水海域。幾乎所有鯊類都一樣，要長期研究鯊魚唯一的方法，就是在淺處等待牠們靠近覓食，為牠們安裝追蹤設備，藉此追蹤牠們的遷移模式。

然而，安裝追蹤器並不容易。傳統作法是透過水肺潛水或是人在小艇上安裝，這些都是很危險而且成功率很低的方式。因為這會讓鯊魚很緊張，導致牠們游走或是在這個過程中受傷，甚至咬人。

布伊爾告訴我，要為留尼旺島的公牛鯊安裝追蹤器最安全而且有效的作法，是遵循鯊魚的方式，以自由潛水潛入牠們的深度，在那裡安裝追蹤器。不過，他承認這樣的作法帶有風險，無法保證會有什麼樣的後果。

【內容簡介】

作者在書中提及的深海神祕生物、自由潛水者的破紀錄挑戰、海底居住艙、神奇的盲視……等等都提供YouTube影片QR Code，供讀者隨文掃瞄參考。

迄今為止，大部分海洋研究都在船上進行，而作者以一年半時間走訪離經叛道的民間海洋研究者、身懷絕技的自由潛水人、瀕臨消失的日本海女，以賭上性命的勇氣，親身體驗潛入深海八百公尺深，獲得令人震撼的生命體驗，寫進了《深：海洋怪奇物語；自由潛水人、叛逆科學家與我們的海洋手足》書中。在這裡，海洋呈現出如深邃宇宙般令人膽戰心驚的美，而人類則展現出陌生而奇妙的另一種生命形態。

不得不說，《深：海洋怪奇物語；自由潛水人、叛逆科學家與我們的海洋手足》刷新了讀者對海洋的認知。它帶我們進入了一個聞所未聞，難以想像的世界，而這個世界居然是符合邏輯的！每深入一個章節，我們以往對海洋的了解就又被顛覆一次。

【作者簡介】

詹姆斯‧奈斯特（James Nestor）

作家與記者，為多家報章雜誌撰稿，是天生的冒險家和海洋愛好者。二〇〇九年，他參加了《戶外》雜誌主辦、在挪威和俄羅斯舉行的衝浪遠征活動。在這次活動中，他和一群怪咖在北極圈衝浪。《深》是奈斯特第一本非文學類作品，已被翻譯成德文、中文、意大利文、波蘭文等多種語言。奈斯特也獲邀至史丹佛醫學院、聯合國、瑞銀、全球課堂（世界衛生組織+聯合國兒童基金會）以及四十多個廣播和電視節目中發表研究成果演說。

【譯者簡介】

黃珈擇

宜蘭人。大學時期的某個夏天，突然萌生想無拘無束在海裡游泳的念頭，因此開始自學自由潛水，長年在蘇澳港南堤自由潛水。早期曾翻譯為數不少的潛水文章，供國內同好閱讀討論。如今因為工作的緣故，定居在離潛點較遠的新竹，每逢假日常在尖石山林深處尋找大海的回憶。