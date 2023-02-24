高雄一名人妻小花（化名）與丈夫長期分居，被范姓男同事追求後兩人交往，還在車內約會遭到丈夫抓包，范男也因此被告上法院求償。橋頭地院審理時，范男聲稱不知情小花已婚，法官採信後，判范男免賠。可上訴。

判決書指出，人夫主張，與小花原為夫妻，兩人婚姻存續期間，他意外發現小花與范姓男子有不當的對話紀錄，內容提及，「范太太」、「范先生」、「愛你」、「我好想你」等語。

人夫表示，他還目睹小花於2021年7月間與范男一起前往汽車旅館，經他質問小花後，小花才坦承與范男的確有不正當男女關係，還承諾會分手，但事後他仍發現小花與范男藕斷絲連，趁上班時間在車上幽會、接吻，認為范男的行為嚴重侵害他的配偶權，故依法求償60萬元。

對此，范男稱，他與小花是透過工作認識，小花不曾主動告知已婚身分，遑論小花與丈夫雖有夫妻關係，卻長期處於分居狀態，依據社會一般通念來說，他難以猜到小花為已婚身分，遑論主動詢問婚姻狀態。

橋頭地院審理時，法官發現小花證稱，她與母親、小孩同住，與丈夫交往以來從未與丈夫同居過，她的住處沒有丈夫的貼身衣物及刮鬍刀，也從未向范姓男子提及已婚身分。法官認為，小花的確刻意隱瞞已婚身分，也沒有主動告知，范男確實不知情小花已婚，故不須負起侵害配偶權的責任，判免賠。可上訴。