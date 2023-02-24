台積電大客戶、繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）公布上季財報優於市場預期，而本季財測也帶來驚喜，激勵股價22日盤後暴漲8.89%。對此，資深半導體分析師陸行之表示，從輝達優異財測釋出一重要訊息，就是台積電及產業鏈庫存將從2023年第一季開始逐步降低。

輝達預估第一季營收為65億美元，高於分析師推估的63.3億美元。而去年第四季營收60.5億美元，雖年減21%，但略高於市場預估的60億美元，毛利率從上年度同期56.1%暴升到66.1%，表現相當亮眼，每股盈餘（EPS）0.88美元同樣高於市場預估的0.81美元。

輝達執行長黃仁勳在視訊會議上表示，AI正處於轉捩點，各大企業採購輝達的晶片來開發機器學習軟體，反映出全球企業積極開發和部署AI策略。另外，輝達資料中心業務（包含AI晶片在內）仍是公司營收重要利器，投資人看好近期夯爆的聊天機器人ChatGPT，帶動AI軟體需求，可望助攻輝達訂單持續成長。

由於輝達財報出乎意料的好，陸行之在臉書發文提出幾項重點和風險提示。首先，輝達預期2023年第1季營收季增5~10%，雖然年減22%，但明顯優於同業及市場預期，代表台積電及產業鏈庫存從今年第1季開始將逐步降低。

第二，輝達認為Gaming GPU、數據中心需求將回升，GPU卡庫存整理已經結束，反映出2023第1季Gaming GPU、AI GPU季增長應該會超過5-10%。

第三，輝達2022年第4季（即2022年11月、12月、2023年1月）庫存月數年比暴增136%到嚇死人的6.98個月。

第四，輝達2022年第4季和2023年第1季的EPS分別為0.56美元、0.57美元，陸行之認為，當前股價還是很貴，但美國投資人繼續買未來。

第五，預估輝達2023年第1季營業利潤率將大幅回升到25%。此前，去（2022）年第4季為21%，去年第3季為10%。