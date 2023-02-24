你知道不規律的就寢和起床時間，可能會危及生命嗎？根據全球心血管權威期刊《美國心臟學會雜誌》（Journal of the American Heart Association，JAHA）近期一項研究顯示，不規律的睡眠習慣可能增加年長者動脈硬化的風險。

這項研究找來2032位、年齡介於45到84歲、未罹患心血管疾病的受試者，平均年齡為69歲，男女比例各佔一半。在7天的試驗過程中，研究人員讓他們在手腕上配戴監測器，來追蹤清醒或睡眠的時間；同時每個人也參加了一晚的家庭睡眠監測，測量呼吸、睡眠階段、持續時間、心率和上床睡覺的時間。

研究結果發現，與睡眠規律的人相比，睡眠作息平均變化達2小時的人，冠狀動脈出現鈣化的可能性是1.33倍，血管硬化指標ABI（Ankle-Brachial Index, 踝肱血壓比值）異常的可能性則是1.75倍。

然而睡眠不規律，為什麼容易導致動脈鈣化（硬化）？首先須了解「動脈硬化」，指的是血液中的膽固醇、脂肪沉積物和細胞廢物在動脈內部形成黏性斑塊，導致動脈壁變厚，甚至鈣化變硬。在這種情況下，血液流動會受到阻礙，無法將足夠的氧氣輸送到器官，帶來風險。

醫生表示，人體在睡眠期間，交感神經系統會緩和下來，讓身體休息、恢復，但不規律的睡眠會擾亂生理時鐘，導致交感神經失去平衡，無法正常調控血液循環，連帶影響發炎、糖類代謝和交感神經激素反應，這些都是造成心血管疾病的元兇。

有人會好奇，如果多睡一點，是否就能降低罹病風險呢？醫生表示，睡眠時間多寡和心血管疾病沒有太大關係。至於睡多少才適當？根據美國國家衛生研究院（NIH）建議，年長者和一般成人相同，每天應該睡7到9小時，加上規律的睡眠習慣，才能擁有健康的生活。