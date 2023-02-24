2022九合一選舉牽動2024總統大選，藍綠白都想奪得總統寶座，引發各界關注。而根據《美麗島電子報》最新民調顯示，民進黨政黨好感度為39.6％、反感度49.8％，而國民黨政黨好感度為31.3%、反感度為55.7％，和去年12月相比，年輕族群的好感度大減且反感度增加，該份報導認為，主要是受到「爭取立委」與「總統選舉提名」的內部紛擾所致。

根據《美麗島電子報》的報導指出，從美麗島最新的2月國政民調中可以看到，民進黨政黨好感度為39.6％，比去年12月增加5.1個百分點、反感度為49.8％，則比去年12月減少6.7個百分點。至於在野的國民黨好感度則為31.3％，比去年12月減少8.4個百分點，同時國民黨的反感度為55.7％，比去年12月增加9.4個百分點。

該份報導也提及，雖然去年11月9合1選舉結果國民黨有所斬獲，民眾對國民黨的好感因此創下4年以來新高，但是卻難以延續，主要原因是受到「爭取立委」與「總統選舉提名」的內部紛擾所致，所以「勝驕」與「敗不餒」正是近2個月國民黨與民進黨的社會認同產生消長的主因。