雞蛋貴又買不到的缺蛋亂象再度上演，雖有不少綠營側翼洗風向說缺蛋是認知作戰，但卻被中南部也缺蛋的民眾直擊畫面打臉，連蔡政府跟民進黨都出面承認缺蛋。前立委郭正亮23日在《國民大會》節目強調，農委會主委陳吉仲宣布要進口520萬顆蛋，但以現在每天缺蛋量，幾天內就沒了。若學國外進口種雞，從進來到母雞開始有生蛋的能力，恐要將近6個月。他質疑，是不是客觀上沒招了？還是就每個禮拜都進口可能最快。

「我們一天是缺450萬顆！」郭正亮表示，剛剛聽陳吉仲宣布要進口520萬顆蛋，這樣不是一天就沒了？（旁邊黃暐瀚：先過了明天再想後天）就算450萬顆是業者講法，如果按照農委會官方說法，一天缺100多萬顆，520萬顆進來也是5天就沒了！

郭正亮提到，很多國家也缺蛋，可是人家比較早處理，比方說他們就進口種雞，接續到，然後逐漸地就不缺了。如果真的進口種雞，到蛋真的孵出來，恐怕也要好幾個月，這裡又要有時間差。有聽到一些蛋農講，種雞進來，到母雞開始有生蛋的能力，恐怕要將近6個月。

「這...我不知道，是不是客觀上沒招了啦！」郭正亮指出，比如說你現在講3月，那3月是立即就全部都解決了，是這樣嗎？（主持人：趨緩！）「那我看他就每個禮拜都進口吧！這樣可能最快吧？他這次還要從澳洲進口！」